Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bringt ein Stickeralbum zu den Olympischen Spielen heraus. Zehn Tage vor offiziellem Beginn der Spiele in Tokio am 23. Juli erscheint das Panini-Sammelalbum mit Höhepunkten deutscher Athletinnen und Athleten bei den Olympischen und Paralympischen Spielen, wie der DOSB am Dienstag mitteilte. Das 60-seitige Sammelalbum gliedert sich demnach in zwei Teile: Im ersten Teil finden sich historische Sternstunden deutscher Athleten. Im zweiten Teil sollen olympische Spitzenmomente aus Japan Platz finden. Die Sticker dazu erscheinen in einer zweiten Kollektion ab September. Das italienische Unternehmen Panini ist vor allem für seine Fußball-Sticker während WM- und EM-Turnieren bekannt.