Nach langer Zeit mal wieder hinter dem Lenkrad zu sitzen und Auto zu fahren, kann eine große Herausforderung sein und Panik auslösen. Eine Münchnerin hat sich mit ihrer Fahrschule auf Frauen spezialisiert, die sich wieder hinters Steuer trauen wollen.

In gut einer Woche möchte Jenny Schulze (Name von der Redaktion geändert) mit einem Leihwagen in den Urlaub fahren, „aber ich fühle mich einfach nicht mehr so sicher“, erklärt die 35-Jährige, als sie die Fahrschule von Nina Kandlbinder betritt. Deshalb würde sie gerne ein oder zwei Fahrstunden bei ihr nehmen, so als „Safety Line“, meint die Berlinerin, die gerade auf Besuch in München ist. Rund eineinhalb Jahre sei sie nicht mehr gefahren, für Kandlbinder, Leiterin der Fahrschule Pro-Frau in München, noch ein relativ kurzer Zeitraum. Meist saßen die Kundinnen, die bei ihr Fahrstunden nehmen, im Schnitt mehr als zehn Jahre nicht mehr hinter dem Steuer, aber es gibt auch welche, die 40 Jahre schon nicht mehr gefahren sind. Auf diese Zielgruppe, die Wiedereinsteigerinnen, hat sich die Fahrlehrerin spezialisiert. „Ich bin keine reguläre Fahrschule mehr, die Fahrerausbildung mit Theorieunterricht und Prüfung anbietet. In erster Linie betreue ich Frauen mit Fahrangst“, erklärt sie. Weiterlesen