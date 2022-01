Die Palatina Bus GmbH mit Sitz in Edenkoben kann den Linienverkehr am Sonntag nicht aufrechterhalten. Das kündigt Fahrdienstleiter Jürgen Heil gegenüber der RHEINPFALZ an. Betroffen sind alle ihre Buslinien, die auch in Landau und Landkreis Südliche Weinstraße verkehren. Grund für den ganztägigen Ausfall ist der erhöhte Krankenstand beim Personal, der sich zum derzeit wegen stockender Tarifverhandlungen landesweit laufenden Busfahrerstreik dazugestellt. Hinzu kommt, dass Ende der Woche personell die Kräfte gebündelt werden. Durch die Zeugnisausgabe am Freitag schließen die Schulen früher, sodass auf diese Änderung im Betrieb reagiert werden muss. Auch in der kommenden Woche soll der Busverkehr zu Schulzeiten gewährleistet sein, sagt Heil. Am restlichen Tag sei jedoch mit vereinzelten Ausfällen zu rechnen.