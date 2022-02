Die Palatina Bus GmbH aus Edenkoben hat die Personalplanung so organisieren können, dass in den kommenden Tagen der Betrieb trotz des landesweit laufenden Busfahrerstreiks und des erkältungsbedingten Personalmangels uneingeschränkt laufen kann. Es sollen vorerst keine Fahrten ausfallen, teilt Fahrdienstleiter Jürgen Heil gegenüber der RHEINPFALZ mit. Die Busgesellschaft bedient unter anderem Linien in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße. Die Situation werde sich ab 6. Februar entspannen. Dann soll der Streik enden, teilt Heil mit.