Zwei Paketdienstfahrer haben am Samstag um die Mittagszeit gleich auf drei Autobahnen mehrere Verkehrsteilnehmer genötigt. Laut Polizei bremste zunächst der Fahrer eines weißen Paketfahrzeugs, als er mit diesem am Kreuz Landstuhl von der A62 auf die A6 wechselte, ohne erkennbaren Grund die dahinter fahrenden Fahrzeuge aus. Danach fuhr er im Bereich des Autobahnkreuzes Landstuhl mit gerade mal zehn bis 20 Stundenkilometern, wodurch die hinter ihm fahrenden Fahrzeuge sich dieser Geschwindigkeit anpassen mussten. Im mehrspurigen Bereich der A 6 in Richtung Mannheim scherte dann sein hinter ihm fahrender Arbeitskollege in einem schwarzen Transporter nach links aus, woraufhin beide Fahrzeuge mit gleicher Geschwindigkeit permanent nebeneinander her fuhren. Im dreispurigen Bereich fuhren sie dann sogar Schlangenlinien und verhinderten so, dass andere Verkehrsteilnehmer überholen konnten. Das Ganze spielte sich solange ab, bis beide Fahrzeuge nach rund 40 Kilometern einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnten. Bei dieser beleidigte einer der beiden Fahrer noch einen Polizeibeamten und versuchte, ihm zu drohen.