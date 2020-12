Am Dienstag, gegen 10.45 Uhr, löschte ein Paketbote ein Feuer in einem Reihenhaus in der Frankenstraße. Die drei Kinder des dort wohnenden Ehepaares waren im Erdgeschoss und die Mutter, die in der Nacht gearbeitet hatte, war im ersten Obergeschoss. Das Haus wird durch einen Kaminofen beheizt, den der Vater in den frühen Morgenstunden vor der Arbeit angefeuert hatte.

Funkenflug löst Brand aus

Vermutlich durch Funkenflug aus der nicht richtig schließenden Ofentür entzündete sich weiteres Brandmaterial. Die Kinder im Alter von, fünf, elf und siebzehn Jahren konnten das Feuer nicht unter Kontrolle bringen. Ein Paketbote klingelte und wurde sofort auf das Brandgeschehen aufmerksam. Die Kinder baten ihn um Hilfe und es gelang dem 29-jährigen Mann mit einem Gartenschlauch den Brand etwas einzudämmen. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand dann löschen und das verrauchte Haus belüften. Alle Personen blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von ungefähr 20000 Euro.