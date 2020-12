Am Dienstag hat sich ein Paketbote in Wiesental laut Polizei wohl als Lebensretter erwiesen. Der 29-Jährige, der der Familie ein Paket zustellen wollte, klingelte gegen 10.45 Uhr an der Tür eines Reihenhauses in der Frankenstraße in Waghäusel und wurde sofort auf das Brandgeschehen aufmerksam.

Die drei Kinder des dort wohnenden Ehepaares waren im Erdgeschoss des Hauses und baten den Paketboten um Hilfe, der zum Gartenschlauch griff und versuchte, damit den Brand zu löschen. Die Mutter, die in der Nacht gearbeitet hatte, befand sich zu diesem Zeitpunkt im ersten Obergeschoss.

Funkenflug durch nicht schließende Kaminofentür

Das Haus wird durch einen Kaminofen beheizt, den der Vater in den frühen Morgenstunden vor der Arbeit angefeuert hatte. Vermutlich durch Funkenflug aus der nicht richtig schließenden Ofentür entzündete sich weiteres in einiger Entfernung gelagertes Brandmaterial. Die Kinder im Alter von, fünf, elf und 17 Jahren konnten das Feuer nicht unter Kontrolle bringen. Erst durch den Einsatz des Paketboten konnte das Feuer etwas eingedämmt werden.

Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand löschen und das verrauchte Haus belüften. Alle Personen blieben weitgehend unverletzt. Trotzdem entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro.

Die Polizei berichtet, dass erst durch das beherzte Eingreifen des Paketboten ein größeres Brandausmaß verhindert werden konnte.