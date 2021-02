Bei der Firma ADM Wild in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Dienstagvormittag ein Paket verpufft. Wie die Polizei mitteilt, ist dabei ein Arbeiter leicht verletzt worden. Das Paket war an der Pforte abgegeben worden. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten waren vor Ort. Nach Angaben des Polizeisprechers war der Hintergrund für die Verpuffung zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen. Die Firma stellt unter anderem auch Capri-Sun her.

