Bügeln, putzen, spülen, Müll wegbringen – wer macht was im Haushalt? Über diese Frage streiten Paare in Deutschland am häufigsten. Das berichtet Experte Martin Bujard vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung der „Bild am Sonntag“. Bei der Studie Freda mit etwa 30.000 Befragten sei herausgekommen, dass Paare am häufigsten über die Verteilung der Hausarbeit streiten: „Bei 48 Prozent der Paare im Alter von 18 bis 50 Jahren ist dies regelmäßig Anlass für Konflikte.“ Die Befragung habe gezeigt, dass sich in mehr als zwei Dritteln der Paarbeziehungen überwiegend oder sogar ausschließlich die Frau ums Putzen und Wischen kümmere.

Als weitere Streitthemen folgten Freizeitgestaltung (40 Prozent), Geld und Kinder (je 25), die Beziehung zu den Eltern (23) und die Beziehung zu Freunden (18 Prozent), so Bujard weiter: „Auffällig ist, dass sich die Bedeutung der einzelnen Konfliktthemen in verschiedenen Altersgruppen unterscheidet. So ist bei ganz jungen Paaren die Freizeitgestaltung Streitthema Nummer 1.“