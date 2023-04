„Ich fühle mich wie eine 90-Jährige“

Eine junge Frau aus Gerolsheim hat seit der Corona-Impfung gesundheitliche Probleme, die immer schlimmer werden. Sie und ihre Familie sind sich sicher: Sie hat das „Post-Vac-Syndrom“ – also einen Folgeschaden der Impfung. Hier geht’s zum Artikel.

Nutria-Problem: Anzeige gegen Jäger

Ein Herxheimer Jagdpächter fängt Nutrias in Lebendfallen und erlegt sie dann durch einen Fangschuss. Der Wildtierschutz Deutschland hat den Mann nun bei der Staatsanwaltschaft Landau angezeigt. Was hat es damit auf sich? Hier geht’s zum Artikel.

Parken am Feldrand: Ärger über Strafzettel

Ein kurzes Anhalten mit dem Auto kommt eine Studentin der Landauer Uni teuer zu stehen. Dabei wollte sie auf ihrem Heimweg in Hochstadt nur ein paar regionale Früchte kaufen. Die Verbandsgemeinde zeigt keine Nachsicht. Hier geht’s zum Artikel.

Die Braut ist 86: Frieda und Rudolf heiraten nach 65 Jahren

Standesamtlich sind Rudolf und Frieda Gohr seit über sechs Jahrzehnten verheiratet. Jetzt wollen sie sich auch kirchlich trauen lassen. Wie es das Paar trotz Schicksalsschlägen geschafft hat, glücklich alt zu werden. Hier geht’s zum Artikel.

Wurstmarkt: Wein ohne Alkohol jetzt erlaubt

Winzer können ab diesem Jahr Wein ohne Alkohol in den Schubkarchständen oder im Weindorf ausschenken. Bislang hatte Paragraf 28, in dem der Ausschank von Wein, Sekt und Secco geregelt ist, dies auf dem Weinfest im September verboten. Hier geht’s zum Artikel.

Rentner oder Studenten als Lesepaten?

Die Linksfraktion im Stadtrat ist erschüttert über die Zustände in der Ludwigshafener Gräfenau-Grundschule. Sie macht nun Vorschläge. Hier geht’s zum Artikel.

Strafzettel trotz gültigem Parkausweis

Drei Stunden – länger ist das Parken auf den Privatparkplätzen rund um das Kandeler Krankenhaus nicht erlaubt. Helmut Schleser hat nur zwei Stunden dort geparkt, einen Strafzettel hat er trotzdem bekommen. Offenbar ist das kein Einzelfall. Hier geht’s zum Artikel.

Ballermann-Song von „Ikke Hüftgold“ zu Buga-Skandal

Der Partysänger, der sich „Ikke Hüftgold“ nennt, hat im Streit um klischeehafte Kostüme bei der Bundesgartenschau in Mannheim ein musikalisches Video-Statement veröffentlicht. Mit seiner Meinung hält er nicht hinterm Berg. Hier geht’s zum Artikel.

U-Boot: Grüne fordern Verbot der Anlandung in Speyer

Die Speyerer Grünen machen weiter Front gegen den Transport des ausgemusterten U-Boots U17 der Bundesmarine vom Naturhafen im Speyerer Auwald ins Technik-Museum. Was Kreisverband und Ratsfraktion jetzt fordern. Hier geht’s zum Artikel.

Musks Riesenrakete explodiert

Das „Starship“ von Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX ist die größte Rakete, die bisher gebaut wurde. Irgendwann soll sie Menschen auf Mond und Mars bringen. Ein erster Testflug endete nach drei Minuten mit einem Knall. Hier geht’s zum Artikel.

Kommentar: FC Bayern bekommt die Quittung

Vor drei Jahren holte der FC Bayern München mit Trainer Hansi Flick sechs Titel in einer Saison. Von dem Glanz ist nicht viel geblieben: Am Mittwoch kam das Aus in der Champions League. Das ist die Folge von einigen Fehlentscheidungen, sagt Udo Schöpfer. Hier geht’s zum Artikel.