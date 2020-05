Unbekannte haben einen Wanderer in Friedrichsthal (Regionalverband Saarbrücken) bewusstlos geschlagen. Der 22-Jährige war mit seiner 25-jährigen Freundin auf einer Maiwanderung, als ihn etwa fünf bis acht Personen angriffen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen sagte. Er wurde nach Angaben der Polizei bewusstlos geprügelt und erlitt Platzwunden am Kopf, eine gebrochene Nase sowie Verletzungen an den Zähnen. Warum die Gruppe auf den jungen Mann losging, blieb zunächst unklar. Das Paar kannte die Angreifer nach eigenen Angaben nicht. Autofahrer seien den beiden zur Hilfe gekommen. Die Tätergruppe sei zu Fuß in Richtung Merchweiler geflüchtet und habe die Rucksäcke des Pärchens mitgenommen. Die Polizei ermittelt.