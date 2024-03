Die Stadt Annweiler ist verpflichtet, der AfD den Hohenstaufensaal am Samstag für deren „Bürgerdialog“ mit Parteichef Tino Chrupalla zur Nutzung zu überlassen. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz jetzt in einem Eilverfahren entschieden und damit die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Neustadt aufgehoben. Die dortigen Richter hatten in der vergangenen Woche den Antrag der AfD auf Nutzung des Stadtsaals abgelehnt. Sie waren in ihrer Begründung der Argumentation der Stadt gefolgt, wonach kein Mietvertrag zwischen den beiden Parteien zustande gekommen war, weil die AfD versäumt hatte, das Reservierungsangebot der Stadt zu bestätigen. Daraufhin hatte die Partei Beschwerde beim OVG eingereicht.

Dieses teilt zwar die Auffassung der Vorinstanz, dass kein wirksamer Vertrag zustande gekommen sei. „Dies stehe dem von der Antragstellerin geltend gemachten Zugangsanspruch aber nicht entgegen“, so die Koblenzer Richter. Der Stadtrat hatte Mitte Februar in großer Mehrheit beschlossen, der AfD eine Absage zu erteilen und deren Veranstaltung verhindern zu wollen, da „die Partei eine konkrete Gefahr für den Rechtsstaat und die demokratische Grundordnung darstelle“, wie das OVG auf die städtische Begründung verweist. Doch damit lasse sich der Ausschluss durch die Stadt nicht rechtfertigen, da staatliche Stellen zur politischen Neutralität verpflichtet seien. Bis zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit einer Partei durch das Bundesverfassungsgericht sei es nicht erlaubt, diese bei der Vergabe kommunaler Einrichtungen zu benachteiligen.

