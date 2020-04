Das Zweibrücker Outlet darf ab Montag öffnen. Am Freitag hatte Landrätin Susanne Ganster berichtet, dass der Landkreis das Land bei der Erarbeitung der neuen Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie um eine gesonderte Betrachtung des Outlets gebeten hatte. Noch am Mittwoch hatten sich Bund und Länder bei den Lockerungen im Zuge der Corona-Krise darauf festgelegt, dass ab Montag nur Läden des Einzelhandels öffnen dürfen, die eine Verkaufsfläche von nicht mehr als 800 Quadratmetern haben. Rheinland-Pfalz hat dies am Freitagabend mit einer Rechtsordnung aufgeweicht: Nicht die Größe des Outlets – 21.000 Quadratmeter – zähle, sondern die Größe der einzelnen Läden. Es sei ab Montag gestattet, Malls und Outlet-Center zu öffnen, sofern Hygieneregeln, Mindestabstand, Steuerung des Zutritts und Einlasskontrollen eingehalten werden.