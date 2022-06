Ein 25-Jähriger hat am Samstagvormittag in einem Geschäft im Outlet Center Zweibrücken mehrere Kleidungsstücke gestohlen und sich, nachdem der Sicherheitsdienst ihn ertappt hatte, zunächst in einem kleinen Waldstück versteckt. Laut Polizei hatte der 25-Jährige bei dem Diebstahl die Sicherungsetiketten an der Ware entfernt. Als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes dies bemerkten, flüchtete der Ladendieb in den Wald. Die hinzugerufene Polizei, die auch einen Spürhund dabei hatte, konnte der Flüchtige schließlich gestellt werden.