Rund 100 Menschen haben sich am Donnerstag von Franz, Hubert und Volker Mühleisen verabschiedet. Die drei Brüder haben jahrzehntelang den Ottermarkt in der Lindenstraße im Ortszentrum von Otterstadt betrieben. Das Geschäft öffnet am Samstag nach 48 Jahren zum letzten Mal. Der Abschied war emotional, Erinnerungen wurden ausgetauscht, Tränen flossen. Der Ottermarkt war für die Otterstadter mehr als nur ein Supermarkt. Alles zum Abschied lesen Sie hier.