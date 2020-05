Störchin Thilo aus Otterstadt hat sich nach einem dreitägigen Zwischenstopp in Walldorf inzwischen einige Kilometer südlich in einem großen Wiesengebiet beim badischen Hambrücken niedergelassen. Dort fand die mit einem GPS-Sender des Vereins für Heimatpflege und Naturschutz Otterstadt (VHNO) ausgestattete Henne offensichtlich Anschluss bei Artgenossen.

Ringnummer auf Foto zu erkennen

Am Montagabend ist Thilo auf Futtersuche mit einer Handvoll weiterer Störche in der Saalbachniederung in hohem Gras und zwischen blühenden Kräutern umhergeschritten. Dabei kam sie mehrfach der Kameralinse von RHEINPFALZ-Mitarbeiter Christian Berger so nahe, dass ihre Ringnummer – A3L54 – in der Bildvergrößerung am PC zu erkennen ist. Der Sender auf ihrem Rücken ist inzwischen durch die Flügel weitgehend bedeckt.

Andreas Blättner vom VHNO weiß, dass es „gar nicht so leicht“ ist, „auf ,gut Glück’ einen Storch zu finden. Wolfgang Fiedler von der Vogelwarte Radolfzell hat dafür einen Handsender mit Antenne immer dabei, mit der er die GPS-Sender exakt orten kann“. Die Positionsdaten von Thilo werden zwar unter anderen an die App „Animal Tracker“ übertragen. Allerdings erfolgt die Aktualisierung in der Regel nur einmal täglich am Abend.

Nur kurz über den Rhein geflogen

Am Vatertag, 21. Mai, flog Thilo laut der App von Walldorf über Wiesloch, Reilingen, Neulußheim, die Insel Flotzgrün, Graben-Neudorf, Karlsdorf-Neuthard und Karlsruhe bis südlich von Hambrücken. Am Tag darauf erreichte die 2019 geschlüpfte Henne das Wiesengebiet, in dem sie sich seitdem fast durchweg aufhält.