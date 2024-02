Neue Zeugen, widersprüchliche Aussagen und ein Richter, der kurz aus der Haut fährt: Auch der dritte Verhandlungstag am Amtsgericht Kaiserslautern gegen einen lokalen Bauunternehmer aus dem Kreis geht so spannend weiter, wie er vergangene Woche aufgehört hat. Hat ein Bauunternehmer aus dem Kreis Kaiserslautern illegal mit Diesel verunreinigtes Erdreich in die Landschaft gekippt? Das Amtsgericht hat eine Entscheidung getroffen.

