In dem Prozess um eine illegale Deponie im Otterberger Ortsteil Weinbrunnerhof (Kreis Kaiserslautern) ist am Amtsgericht Kaiserslautern eine Entscheidung gefallen. Das Gericht verurteilte den angeklagten Bauunternehmer zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Zudem soll er 30.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation bezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Verteidiger des Angeklagten kündigte an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Die Entscheidung wurde im Raum Otterberg mit Spannung erwartet. Jahrelang hatte eine Baufirma Erdaushub und Schutt von Baustellen in der Region auf Feldern und Wiesen illegal entsorgt. Allein in einem Wiesental auf dem Weinbrunnerhof landeten Tausende Tonnen Material. Dort geht die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd von einer illegalen Deponie aus. Auch an anderen Orten, wie dem Drehenthalerhof, wurde jahrelang ungenehmigt entsorgt. Aufsehen erregte der Fall, weil kritische Anwohner jahrelang von Personen aus dem Umfeld der betroffenen Firma beleidigt und bedroht wurden. Hinzu kommt eine Reihe von dubiosen Vorfällen, die nie aufgeklärt werden konnten – wie etwa ein Überfall und anonyme Morddrohungen gegen den ehemaligen Ortsvorsteher des Drehenthalerhofes sowie Brandanschläge auf die Autos einer grünen Stadträtin und einer Revierförsterin.