In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte mehrere Häuser, öffentliche Gebäude und Straßen in Otterberg mit Farbe besprüht. Sie sprühten unter anderem die sogenannten Tags „Hatter“, „Be loved“, „God“, „A+P=AP“ und „Belive“ auf Wände, Stromkästen und Fahrbahnen. Die Polizei zählte bislang zwölf Graffiti. Der dadurch entstandene Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten um Hinweise. Wem in der Nacht zu Dienstag zwischen 21 und 8 Uhr etwas aufgefallen ist, kann seine Hinweise der Polizei Kaiserslautern, Telefon 0631/3692150, mitteilen. Bürger, denen durch die Sprayer ein Schaden entstanden ist, werden gebeten, sich ebenfalls mit der Polizei in Verbindung zu setzen.