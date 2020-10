Jungprofi Tim Stützle von den Adlern Mannheim ist an dritter Stelle im Draft der National Hockey League ausgewählt worden und damit so früh wie der derzeit beste NHL-Profi Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) vor sechs Jahren. Die Ottawa Senators entschieden sich in der Nacht zum Mittwoch in der ersten Ziehungsrunde der Eishockey-„Talentelotterie“ für den 18 Jahre alten Angreifer.

„Das ist einfach eine große Ehre. Ich möchte so schnell wie möglich in der NHL spielen“, sagte Stützle in einer Videopressekonferenz: „Mein Ziel ist am Ende, eine lange und erfolgreiche NHL-Karriere zu haben. Was Leon letzte Saison gemacht hat - und er wurde auch als Dritter gedraftet - das ist einfach unglaublich. Das ist auch mein Ziel, so zu sein.“

Adler-Trainer Gross ist stolz

Adler-Trainer Pavel Gross freute sich mit Stützle, dem er vergangene Saison mit viel Eiszeit das Vertrauen gab. „Toll auch für die Adler, die ganze Organisation - schon wieder ein Spieler in der ersten Runde des Drafts“, erinnerte er an Moritz Seider: Der Verteidiger war 2019 an sechster Stelle von den Detroit Red Wings gezogen worden.