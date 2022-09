Nationalspieler Tim Stützle hat einen langfristigen Vertrag bei den Ottawa Senators aus der nordamerikanischen Profiliga NHL erhalten. Der 20 Jahre alte Stürmer unterschrieb einen von 2023 an geltenden Achtjahresvertrag. Stützle kassiert in dieser Zeit 66,8 Millionen Dollar (rund 67 Millionen Euro), im Schnitt 8,35 Millionen pro Jahr. Er wechselte vor zwei Jahren von den Adlern Mannheim in Kanadas Hauptstadt.