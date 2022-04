Der Sahara-Staub kommt zurück. Vor allem ab Mittwochnachmittag könnte sich der Himmel über der Pfalz wieder gelblich bis rötlich färben, prognostiziert Meteorologe Christian Müller vom Wetterbüro Klima-Palatina in Maikammer. Grund sei eine Wetterlage, die derjenigen von Mitte März ähnle, die viel Staub aus der nordafrikanischen Wüste in den deutschen Südwesten gebracht hatte: ein Hoch über dem östlichen Mitteleuropa und zugleich ein kräftiges Tief über dem Atlantik.

Das Phänomen werde sich voraussichtlich nicht so stark bemerkbar machen wie zuletzt, zumindest nicht am Erdboden. Für Gründonnerstag erwartet Müller den Durchzug einer Störung des Hochdruckwetters mit örtlichen Gewittern und Schauern. Danach drehe der Wind auf nordöstliche Richtungen und bringe trockene, aber kühlere Luft heran. Die Temperaturen würden von bis zu 23 Grad am Mittwoch auf etwa 17 Grad an Karfreitag zurückgehen. Das Wetter sei insgesamt freundlich. „Ideal für österliche Ausflüge“, sagt Müller.