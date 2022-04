Wie sich ein Karlsruher Ölriese unabhängig von Russland macht

Die größte Raffinerie Deutschlands möchte unabhängig von russischem Öl werden. So plant das Unternehmen die Umsetzung.

Flüchtlinge aus der Ukraine: In Gedanken bei den Eltern in Mariupol

Igor, Maria und Sascha hatten ein gutes Leben in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Nun sind Vater, Mutter, Kind und Großmutter Ludmila als Kriegsflüchtlinge in Grünstadt.

Ostermärsche für Frieden und Abrüstung

Rund 200 Menschen haben beim Ostermarsch am Karsamstag vor der Stiftskirche in Kaiserslautern für Frieden und Abrüstung im Ukraine-Krieg demonstriert.

In Mannheim waren rund 400 Menschen auf den Straßen.

Für wen sich Carsharing rechnet und warum

Sich das Auto zu teilen kann das Leben günstiger machen. Carsharing ist dabei in Mannheim beliebter als in Ludwigshafen. Doch wieso ist das so?

Speiseöl und Mehl: Auf Hamsterfahrt ins Elsass

Die härtesten Währungseinheiten im Deutschland dieser Tage sind Mehl, Speiseöl oder eine Tankfüllung. Da lockt die Versuchung in Supermärkten in Frankreich einzukaufen. Doch wie ist dort die Lage?

Post-Covid-Rehasport: Ehrgeizig ins Leben zurückschaffen

Extreme Müdigkeit, Atemnot, Muskelschwäche, Wortfindungsstörungen – wenn die Akutphase einer Corona-Erkrankung überstanden ist, bleiben oft noch längerfristige Beschwerden. Reha kann helfen.

Feuerwehrmann verletzt

Im Stadtteil Notwende in Ludwigshafen hat am Samstagmittag eine Grünfläche von mehreren hundert Quadratmetern gebrannt. Ein Feuerwehrmann wurde dabei leicht verletzt.