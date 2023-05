In der südpfälzischen Gemeinde Edesheim gibt es kein Durchkommen. Ziele in und rund um Edenkoben oder Landau sind nach wie vor nur über Umwege erreichbar. Durch den Ausbau der Ortsdurchfahrt entfällt eine wichtige Nord-Süd-Achse in der Region. Die Arbeiten gehen nun in die entscheidende Phase. Zudem ändert sich etwas für den Durchgangsverkehr, den es ab Herbst uneingeschränkt geben soll.