Oskar Lafontaine, Gallionsfigur der politischen Linken in Deutschland, verlässt die Partei „Die Linke“. Das erklärte der Politiker am Morgen in Saarbrücken. Der heute 78 Jahre alte Politiker hatte die Partei mitgegründet und war auch ihr Vorsitzender. Lafontaine begründete seinen Austritt mit einem politischen Kurswechsel der Linkspartei. Er sagte, die Partei wende sich seit 2015 von der Arbeiterschaft ab und verfolge inzwischen ähnliche politische Ziele wie die Grünen. Ausschlaggebend sei jetzt gewesen, dass die Parteiführung dem „gigantischen Aufrüstungsprogramm“ der Bundesregierung und Waffenlieferungen an die Ukraine habe zustimmen wollen.