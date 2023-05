Ein versteckter Ortungschip in einem E-Scooter hat zur Aufklärung eines Diebstahls geführt. Ein 30-jähriger Mann hatte am Samstag laut Polizei den Beamten gemeldet, dass sein E-Scooter aus seiner Garage entwendet worden ist. Zudem habe er angegeben, dass er Scooter mit einem Ortungschip versehen habe und somit seinen Standort bestimmen könne. Wie Polizei weiter mitteilte, nannte der E-Scooter-Besitzer den Beamten die Adresse, an der sich sein Gefährt laut des Ortungsdienstes befinden soll. Dort konnten die Ermittler den gesuchten E-Scooter bei einem 26-jährigen Hausbewohner sicherstellen. Dieser habe angegeben, dass er den E-Scooter gefunden habe. Auf den 26-Jährgen komme nun ein Strafverfahren zu.