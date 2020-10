Der Dansenberger Ortsvorsteher Franz Rheinheimer hat in Anbetracht der wieder stark zunehmenden Fallzahlen in der Corona-Pandemie bevorstehende öffentliche Veranstaltungen abgesagt. Dieses Jahr werde es zur Feierstunde anlässlich des Volkstrauertages leider kein Treffen mit Reden in der Dansenberger Friedhofshalle geben, teilte Rheinheimer mit. Ortsvorsteher Rheinheimer und Vertreter des VdK werden lediglich einen Kranz an der Gedenkstätte niederlegen.

„Einfach zu gefährlich“

„Das ist mir bei Veranstaltungen mit Risikopatienten in den engen Räumen einfach zu gefährlich“, sprach sich Ortsvorsteher Rheinheimer (FWG) für die Absage der Feierstunde aus. „Aus demselbem Grund können auch die immer sehr gut besuchte Seniorenweihnachtsfeier und der Neujahrsempfang des Ortsvorstehers leider nicht stattfinden.“ Er habe lange mit sich gerungen und über alternative Lösungen nachgedacht, wie die Gesundheit der Gäste geschützt und das Risiko für alle minimiert werden könne. „Fakt ist: Solange man das Risiko und die Gefährdung von Personen nicht gesichert ausschließen kann und solange wir diese Pandemie nicht im Griff haben, müssen wir mit der Situation vernünftig umgehen. Es ist eine schwierige Situation, aber meines Erachtens leider die richtige Entscheidung“, bedauert Rheinheimer die Absagen.