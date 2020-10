Was die bislang unbekannten Täter damit vorhaben, darüber kann nur spekuliert werden. Fest steht, dass in der Nacht auf Samstag das in der Hauptstraße Richtung Obermoschel stehende Ortsschild von Sitters aus dem Metallrahmen gestohlen worden ist. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Sie bittet um Hinweise zu Personen, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.