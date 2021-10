Ab Montag, 18. Oktober, lässt der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) die Ortsdurchfahrt in Ottweiler (B429) im Landkreis Neunkirchen auf 980 Metern Länge wegen Sanierungsarbeiten sperren. Betroffen ist die Strecke von der Zufahrt Krankenhaus bis zum Ortsausgang. Die Sperrung gilt bis 30. Oktober, also über die gesamten saarländischen Herbstferien. Die Umleitung führt über Fürth und Hangard (L121) bis Wiebelskirchen und von dort weiter über die L124 nach Ottweiler. In Gegenrichtung verläuft die Umleitung umgekehrt. Der LfS warnt vor drohenden Verkehrsstörungen.