Die Kreisstraße 38 zwischen Weidenthal und Elmstein wird ab 7. September saniert. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität Speyer mit. Im ersten Bauabschnitt wird die Straße in der Ortsdurchfahrt Weidenthal (Langentalstraße) zwischen der Einmündung der Ortsstraße „Am Weiher“ und dem Ortseingangsschild im Bereich des Waldparkplatzes saniert. Diese Strecke ist deshalb von 7. bis 12. September voll gesperrt. Gleichzeitig wird die Ortsstraße „Am Weiher“ (direkt am Weiher) im Einmündungsbereich saniert. Dazu wird die Straße „Am Weiher“ (ab Musikranch) als Sackgasse ohne Wendemöglichkeit ab der „Langecker Straße“ ausgewiesen. Die Sportanlagen und Altglassammelstelle im Erdbeertal sind ebenfalls nicht anfahrbar. Im Anschluss an die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Weidenthal ist die K 38 zwischen Schwarzsohl und Elmstein ab 14. September bis voraussichtlich Ende Oktober gesperrt, da dort weitere Arbeiten ausgeführt werden. Die ausgeschilderte Umleitung führt über die B 39 von Weidenthal nach Lambrecht über die L 499 nach Elmstein und umgekehrt. Der LBM gibt die Gesamtkosten für diese beide Maßnahmen mit rund 340.000 Euro an.