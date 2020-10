Am Montag, 2. November, beginnen die Arbeiten am 3. Bauabschnitt zum Ausbau der L509 (Hauptstraße) in der Ortsdurchfahrt Bellheim. Der 3. Bauabschnitt umfasst den Kreuzungsbereich Hauptstraße/Rülzheimer Straße und Blumenstraße. Der Kreuzungsbereich wird während der Arbeiten für den Verkehr gesperrt. Die Arbeiten laufen gleichzeitig mit dem 2. Bauabschnitt. Die Arbeiten am 2. und 3. Bauabschnitt gehen noch bis Weihnachten 2020.

Der Verkehr wird weiterhin überörtlich über die B 9 und die B 272 umgeleitet. Innerörtlich erfolgt eine Umleitung über die Postgrabenstraße.