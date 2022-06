Die Gemeinde Böchingen in der Südpfalz ist auf der Suche nach einem neuen Ortsbürgermeister. Amtsinhaber Reinhold Walter hat zum 31. Dezember seinen Rücktritt erklärt. Der 75-Jährige sieht sich körperlich nicht mehr in der Lage, das Amt so auszufüllen, wie es aus seiner Sicht nötig ist. Der Nachfoger soll am 11. September gewählt werden.

