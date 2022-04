Sturmtief „Nasim“: Orkanböen auf Kalmit und Weinbiet

Das Sturmtief „Nasim" ist am Donnerstagnachmittag über die Pfalz hinweg gezogen. Die Spitzengeschwindigkeiten in der Pfalz wurden auf der Kalmit und auf dem Weinbiet gemessen.

Pfälzer Chefaufklärer der Flutkatastrophe im Porträt

Martin Haller ist Vorsitzender des Untersuchungsausschusses „Flutkatastrophe". Damit steht der Pfälzer SPD-Abgeordnete fast jeden Freitag im Rampenlicht. Nach Ex-Landesministerin Spiegel sitzen ihm nun Innenminister Lewentz und Ministerpräsidentin Dreyer als Zeugen gegenüber.

Tierquälerei-Vorwürfe: Metzgerei gibt Schlachtbetrieb auf

Nach mehr als 100 Jahren hat die Kaiserslauterer Pferdemetzgerei Härting ihren Schlachtbetrieb eingestellt. Damit reagiert das Traditionsunternehmen offenbar auf Vorwürfe der Tierquälerei, die Tierschützer im November 2021 erhoben haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Weinflaschen: Was verhindert ein Mehrwegsystem?

Weintrinker müssen ihre leeren Flaschen am Altglascontainer entsorgen. Das Pfandsystem wurden vor Jahren abgeschafft. Dabei sind die Gebinde derzeit knapp – nicht nur wegen des Ukraine-Kriegs. Warum es trotzdem schwierig wäre, wieder ein Mehrwegsystem aufzubauen.

Die Ampel und die Impfpflicht: Das große Versagen

Es rächt sich jetzt, dass die Ampel-Parteien nicht in der Lage waren, einen eigenen Entwurf zur Impfpflicht auf den Weg zu bringen. Die Union nutzte das aus und brachte Kanzler Scholz eine Niederlage bei. Über eine denkwürdige Bundestagsdebatte, in der vor allem parteipolitische Geländegewinne im Vordergrund standen.

Warnstreik auch in Pfälzer Kitas

Die Bildungsgewerkschaft GEW hat die Beschäftigten von Kitas und sozialen Diensten für den 12. April zu einem Warnstreik aufgerufen. Betroffen ist auch die Pfalz.

Verwaltung lässt Familien hungern

52 ukrainische Kriegsflüchtlinge haben kein Geld, um Essen zu kaufen. Sie ernähren sich von Kartoffeln und Schafskäse. Die Wogen bei den Ehrenamtlichen in Bad Bergzabern schlagen hoch. Was ist da los?

Was dem „Herrn von Zweibrücken“ nun blüht

Eine „krasse Tat" nennt Richter Philipp Trümper am Amtsgericht das, was ein 26-jähriger Zweibrücker an einem Juli-Abend 2021 in der Innenstadt angerichtet hat. Jetzt wurde der Mann zu anderthalb Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt.