Am Pfingstwochenende haben Unbekannte 130 Fässer und Tonnen nahe der Siemensstraße auf einem Schotterparkplatz abgestellt. Inzwischen liegen der Polizei Anhaltspunkte vor, dass es sich bei den Tonnen um Diebesgut handelt, wie sie am Montag mitteilte. Die Ermittlungen dauern an, die Beamten gehen sämtlichen Hinweisen nach, teilen sie mit. Ein Eigentümer von einem Teil der Tonnen hatte sich vergangene Woche bei der RHEINPFALZ gemeldet und den Umweltfrevel in den Bereich der organisierten Kriminalität gerückt. Die Polizei konnte die Mehrzahl der Fässer zwischenzeitlich ihren Eigentümern aushändigen. Bei rund 50 Behältnissen ist bislang jedoch unklar, wem sie gehören. Wer die abgebildeten Tonnen wiedererkennt und als sein Eigentum identifiziert, wird gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.