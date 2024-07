Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Gustav Herzog (Zellertal) mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Gewürdigt wird damit das langjährige Engagement des 65-jährigen Pfälzers in der Kommunalpolitik und im Bundestag. Der gelernte Chemielaborant gehörte dem Parlament von 1998 bis 2021 als jeweils direkt gewählter Abgeordneter an, zunächst für den damaligen Wahlkreis Frankenthal, später für den Wahlkreis Kaiserslautern. Im Bundestag hat sich Herzog als Verkehrsexperte profiliert und machte sich bei der Erstellung des Bundesverkehrswegeplans einen Namen.

In seiner Heimat zählte er zu den Gründungsmitgliedern des SPD-Ortsvereins Zellertal und war über ein Jahrzehnt dessen Vorsitzender. Zudem ist Herzog seit 1984 Mitglied im Gemeinderat Zellertal und war einige Jahre ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde. Im Auftrag des Bundespräsidenten überreichte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas dem SPD-Politiker am Mittwoch im Protokollsaal des Reichstagsgebäudes das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik.