Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban fällt immer mal wieder mit polarisierenden Aussagen auf. Bei einer Veranstaltung des Magazins „Cicero“ und der „Berliner Zeitung“ in Berlin sagte er am Dienstag laut offizieller Übersetzung, dass eine Kanzlerin Angela Merkel (CDU) den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hätte verhindern können. Bereits 2014 habe sie durch ihr Agieren nach der russischen Annexion der Krim einen Krieg vereitelt. Es sei damals nicht zu einem Krieg gekommen, weil durch die diplomatischen Bemühungen Deutschlands der Konflikt isoliert worden sei.

„Mit Sicherheit“

Auf die Nachfrage, ob er so zu verstehen sei, dass es seiner Meinung nach mit einer Kanzlerin Merkel nicht zu einem Krieg gegen die Ukraine gekommen wäre, antwortete Orban laut Übersetzung: „Mit Sicherheit.“ Der ungarische Ministerpräsident hatte Merkel am Sonntag während seines mehrtägigen Aufenthalts in Berlin getroffen. Über Inhalte des Gesprächs wurde zunächst nichts bekannt.

„Die Hoffnung heißt Trump“

Orban forderte außerdem Verhandlungen zwischen den USA und Russland über einen Waffenstillstand in der Ukraine – und setzt dabei auf den vor zwei Jahren abgewählten US-Präsidenten Donald Trump. „Die Feuerpause muss nicht zwischen Russland und der Ukraine zustandekommen, sondern zwischen Amerika und Russland“, sagte Orban. US-Präsident Joe Biden sei nicht der richtige Verhandlungsführer auf amerikanischer Seite. „Das wird jetzt brutal klingen, was ich sage. Aber Hoffnung für den Frieden heißt Donald Trump.“