Die im Exil lebende belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja ist wegen ihrer Rolle bei regierungskritischen Protesten in ihrer Heimat zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Belta meldete, wurde die nach Litauen geflohene Politikerin am Montag in Abwesenheit wegen Hochverrats und „Verschwörung zur Machtergreifung“ schuldig gesprochen. Die 40-Jährige war im Sommer 2020 bei der Präsidentschaftswahl gegen den langjährigen Machthaber Alexander Lukaschenko angetreten. Nach dessen vom Westen nicht anerkannter angeblicher Wiederwahl prangerte Tichanowskaja Wahlfälschung an. Massenproteste nach der Wahl ließ der autoritär regierende Staatschef gewaltsam niederschlagen. Tausende Menschen wurden festgenommen oder flohen ins Ausland.

Tichanowskaja gilt als Gesicht der belarussischen Opposition. In einer ersten Reaktion auf ihre Verurteilung kündigte sie an, sich weiterhin für alle inhaftierten politischen Gefangenen in ihrer Heimat einzusetzen. „Ich werde nicht aufhören, bis jeder von ihnen freigelassen wird,“ erklärte sie in den Sozialen Netzwerken.

Zu den führenden Aktivisten, die in Belarus in Haft sitzen, gehören Tichanowskajas Mann Sergej Tichanowski und Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljazki. Ein Gericht in Minsk hatte den bereits seit 2021 inhaftierten 60-jährigen Mitgründer der Bürgerrechtsorganisation Wjasna am Freitag zu weiteren zehn Jahren Gefängnis verurteilt.