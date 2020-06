Ein Wasserrohrbruch am Samstagmorgen gegen 8.25 Uhr in der Oppauer Straße zwischen Ostringplatz und Bannwasserstraße in Ludwigshafen-Edigheim ist Ursache für eine derzeitige Komplettsperrung des Bereichs. Laut Polizei wurde die Fahrbahn völlig überflutet, ein gefahrloses Befahren war daher unmöglich. Nachdem zunächst die Feuerwehr im Einsatz war, sind inzwischen Mitarbeiter der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) vor Ort, um den Schaden zu beheben.

Wegen der Sperrung konnten die Tankstellen in dem Bereich nicht erreicht werden; dies blieb zunächst auch so, nachdem eine provisorische Wasserversorgung für die Anwohner hergestellt war, wie die Polizei am Abend mitteilte. Weitere Arbeiten seien in dem Bereich nötig.