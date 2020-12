Wenn die Menschen derzeit nicht ins Nationaltheater Mannheim dürfen, dann kommt das Theater eben zu ihnen nach Hause. Mit einer Fernsehaufzeichnung der Humperdinck-Oper „Hänsel und Gretel“, deren Premiere eigentlich für Anfang November vorgesehen war, die aber wegen des zweiten Lockdowns ausfallen musste. Das Rhein-Neckar-Fernsehen zeigte am Wochenende zwei Mal die Märchenoper, von 19. Dezember bis 6. Januar ist sie auch online abrufbar auf der Website des Nationaltheaters. Das Format der sogenannten „White-Wall“-Oper funktioniert auch in diesem Fall dank des Einsatzes von Licht und Videos großartig. Die kammermusikalische Version für 16 Musiker lässt unter der Leitung von Generalmusikdirektor Alexander Soddy keine Wünsche offen. Was aber fehlt, ist das Live-Erlebnis.

