Weil fürs Wochenende Unwetter angesagt sind, fallen die Open-Air-Kinonacht und das Spielfest am Eisweiher aus Sicherheitsgründen aus. Das hat die Stadt Pirmasens am Freitagmorgen mitgeteilt. Sie sagt die Veranstaltungen am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Juni, ersatzlos ab. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber nach sorgfältiger Abwägung zu diesem alternativlosen Schritt entschlossen“, sagt Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU). Vertreter von Stadtsportverband und der federführenden Abteilung für Jugendpflege hätten sich „in Anbetracht der Umstände“ für die Absage ausgesprochen. Das Spielfest am Eisweiher zählt laut Stadt seit fast vier Jahrzehnten zu den Höhepunkten im Pirmasenser Veranstaltungskalender und lockt regelmäßig mehrere Tausend Menschen aus der gesamten Südwestpfalz an. Die Meteorologen rechnen in der Nacht auf Sonntag mit schweren Gewittern. Erwartet werden örtlich Niederschlagsmengen zwischen 30 und 60 Litern pro Quadratmeter, wie die Stadt mitteilt.