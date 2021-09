Während der Rüsselsheimer Autobauer Opel wegen des weltweiten Chipmangels sein Werk in Eisenach bis Jahresende schließt, sei der Standort Kaiserslautern nicht von dieser Maßnahme betroffen. Das teilte ein Opel-Sprecher der RHEINPFALZ am Donnerstag auf Anfrage mit. Die Entscheidung beziehe sich nur auf den Standort in Thüringen, wo der Opel Grandland gebaut wird. Die Produktion werde ab kommender Woche ruhen, bestätigte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag einen Bericht der „Automobilwoche“. Anfang 2022 solle die Produktion wieder anlaufen, sofern die Lieferketten dies zuließen. Für die Beschäftigten sei Kurzarbeit vorgesehen.

Am Opel-Zulieferstandort Kaiserslautern fertigen rund 1500 Mitarbeiter Motoren, Teile und Komponenten.