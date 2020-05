In der Corona-Krise nimmt die französische Opel-Mutter PSA die Produktion in den europäischen Werken schrittweise wieder auf.

Erste Neustarts habe es am Montag gegeben, in Frankreich seien Wiedereröffnungen am Montag kommender Woche (11. Mai) geplant, teilte der Konzern mit den Stamm-Marken Peugeot und Citroën in Rueil-Malmaison bei Paris mit. Für die deutschen Werke und damit auch für das Opel-Werk in Kaiserslautern stünden noch keine Termine fest, wie ein Opel-Sprecher in Rüsselsheim ergänzte. Diese würden in Abstimmung mit den Sozialpartnern festgelegt.

Der Absatz von PSA ging in den ersten drei Monaten dieses Jahres weltweit um gut 29 Prozent auf rund 627.000 verkaufte Fahrzeuge zurück. Der Umsatz brach gegenüber der gleichen Vorjahreszeit um 15,6 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro ein.