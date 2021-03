Der Autobauer Opel, der jetzt zum neugegründeten Autokonzern Stellantis gehört, hat sich klar zu seinem rund 1500 Mitarbeiter zählenden Standort Kaiserslautern bekannt.

„Wir investieren weiter in unsere Werke, natürlich auch in Kaiserslautern. Die geplante Batteriezellenfertigung ist für Opel und den gesamten Konzern von herausragender Bedeutung und ein klares Bekenntnis zu unserem Traditionsstandort in der Westpfalz“, sagte Michael Lohscheller, der Geschäftsführer der Opel Automobile GmbH, gegenüber der RHEINPFALZ.

