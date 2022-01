Der Zeitplan für das Großprojekt Batteriezellfertigung am Westpfälzer Opel-Standort stehe. Das hat Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz am Dienstag anlässlich eines Besuchs im Kaiserslauterer Werk der Stellantis-Tochter in einem RHEINPFALZ-Interview betont. In Kaiserslautern würden ab 2023 schrittweise drei Blöcke mit einer Kapazität von jeweils acht Gigawattstunden aufgebaut. Die Produktion solle 2025 starten. „Schon in wenigen Jahren werden wir hier also die weltweit besten, effizientesten und umweltfreundlichsten Batteriezellen für hohe Reichweiten herstellen und den Standort damit im Zeitalter der Elektromobilität zukunftsfähig aufstellen“, so Hochgeschurtz. Möglich werde dies durch Milliardeninvestitionen, durch die viele Arbeitsplätze am Standort gesichert würden und neu entstünden.

