Ein Opel ist am Sonntagvormittag auf der A61 zwischen Schifferstadt und Speyer (Gemarkung Böhl-Iggelheim) ausgebrannt. Laut Polizei bemerkte die 23 Jahre alte Fahrerin des Wagens gegen 10.30 Uhr, dass der Motorraum in Brand geriet. Sie lenkte das Fahrzeug noch auf den Seitenstreifen. Die Frau und die drei weiteren Insassen des Opels konnten sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Das Auto brannte jedoch komplett aus. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die A61 in Richtung Hockenheim für etwa eine Stunde gesperrt werden. Außer der Autobahnpolizei Ruchheim waren noch die Freiwillige Feuerwehr Schifferstadt sowie die Polizeiinspektion Schifferstadt im Einsatz.