Der Autobauer Opel, der auch einen Standort in Kaiserslautern hat, bekommt einen neuen Chef: Mit Wirkung zum 1. September 2021 wird Uwe Hochgeschurtz, aktuell Geschäftsführer von Renault Deutschland, Österreich und Schweiz, auf den Chefsessel beim Rüsseksheimer Autobauer wechseln. „Er übernimmt zu einem Zeitpunkt, an dem die deutsche Traditionsmarke die internationale Expansion – auch nach China – und mit großer Geschwindigkeit die Elektrifizierung vorantreibt“, teilte Opel am Dienstag mit. Hochgeschurtz folgt auf Michael Lohscheller, der sich entschieden habe, eine andere Herausforderung außerhalb des Stellantis-Konzerns anzunehmen, so die weiteren Informationen.

