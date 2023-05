Bei einem Unfall auf der A6 mit insgesamt drei Autos hat sich am Montagabend ein Opel überschlagen. Dessen Insassen kamen laut Polizei mit leichten Verletzungen davon, die übrigen Beteiligten blieben unversehrt. Ausgelöst hat die Karambolage den Beamten zufolge ein Mercedes-Fahrer, der in Höhe der Grünstadt-Abfahrt in Fahrtrichtung Mannheim den Opel überholen wollte. Beim Wechsel von der rechten auf die linke Spur habe er einen von hinten kommenden Kia übersehen. Dessen Fahrerin konnte nicht mehr bremsen, ihr Wagen prallte gegen den Mercedes. Beide Autos drehten sich und brachten so auch den Opel aus der Spur. Den Sachschaden schätzen die Einsatzkräfte auf etwa 30.000 Euro. Angerückt waren neben Polizei und Rettungsdienst die Feuerwehren aus Hettenleidelheim und Wattenheim sowie die Autobahnmeisterei Wattenheim. Wer den Unfall beobachtet hat, soll sich bei der Autobahnpolizei Ruchheim unter Telefon 06237 9330 meden.