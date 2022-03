Die weiter starke Nachfrage nach Heimwerkerprodukten hat dem Pfälzer Bau- und Gartenmarktkonzern Hornbach das zweite Jahr in Folge einen Umsatzrekord beschert. Eine große Rolle spielte dabei das Onlinegeschäft inklusive (Online-)Bestellen und Abholen, das Hornbach weiter ausgebaut hat. Trotz teils großer Schwierigkeiten, wie pandemiebedingte Schließungen, Preisinflation, instabile Lieferketten, Engpässe in der Logistik sowie steigende Rohstoff- und Transportkosten, kletterte der Umsatz nach vorläufigen Zahlen um 7,7 Prozent auf 5,875 Milliarden Euro. Noch deutlich stärker wuchs das bereinigte Konzernbetriebsergebnis, teilte Hornbach, das nach eigenen Angaben zu den fünf größten Unternehmen der Branche in Europa gehört, am Dienstag mit.

