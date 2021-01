Die „Offene Digitalisierungsallianz Pfalz“ lädt für Mittwoch, den 21. Januar zu einer Online-Konferenz mit dem Titel „Heute. Morgen. Übermorgen.“ ein.

Es geht dabei um Ideen für die Pfalz, die „den Blick in die Zukunft lenken“, so die Veranstalter in der Ankündigung. Sie versprechen einen „Tag voller Denkanstöße“ zu Fragen wie: Wie wollen wir leben? Wie werden wir arbeiten? Wie sieht die Kommunikation der Zukunft aus? In fünf Themenbereichen werden Vorträge angeboten: die Zukunft der Arbeit, die Zukunft der Kommunikation, der Alltag der Zukunft, die Zukunft der Mobilität und des Wohnens und die nachhaltige Zukunft.

An der ganztägigen virtuellen Tagung nimmt neben Experten aus Medien und Forschung wie der Youtuberin Sarina Hübner (funk/So Many Tabs), der Forscherin und Koordinatorin des „inno.space“ Kirstin Kohler (Hochschule Mannheim), dem experimentellen Musiker und KI-Forscher Stephan Baumann (DFKI), Nils Brand von ecoshARk und vielen anderen auch der ESA-Astronaut Thomas Reiter als Referent teil, der bei seinen Raumflügen die beiden bedeutendsten Raumstationen Mir und ISS besucht hat. Auch der stellvertretende RHEINPFALZ-Chefredakteur Uwe Renners wird als Redner mit dabei sein.

Die „Offene Digitalisierungsallianz Pfalz“ ist eine Initiative der TU Kaiserslautern, der Hochschule Kaiserslautern und des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM).

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist bis zum 19. Januar möglich. Details zu den Veranstaltungen und die Anmeldemöglichkeit befinden sich auf der Webseite der Universität.