Eine „spürbare Reaktion“ hat der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag Menschen angedroht, die online den Mord an zwei Polizisten im Kreis Kusel bejubeln. In der Woche seit dem Verbrechen sind einer Ermittlungsgrupppe des Landeskriminalamts (LKA) in Mainz fast 400 derartiger Beiträge gemeldet worden. Lewentz sagte: Zum Teil werden nicht nur die Toten verhöhnt, sondern auch ihre Angehörigen – etwa, indem ihnen eine schlimme Trauerzeit gewünscht wird.

15 Verfasser identifziert

Bundesweit haben die Mainzer Ermittler bislang 15 mutmaßliche Verfasser solcher Beiträge identifiziert, drei der Verdächtigen leben in Rheinland-Pfalz. Zu ihnen gehört der Mann aus dem Kreis Birkenfeld, der bei Facebook zur Jagd auf Polizisten augerufen hatte und am Donnerstag vorübergehend festgenommen wurde. Lewentz zufolge gibt es mittlerweile Hinweise darauf, dass er zur „Reichsbürger“-Szene gehört. Außerdem wird gegen eine Person aus Rheinhessen und gegen eine aus der Westpfalz ermittelt.

